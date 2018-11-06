بالفيديو.. ” الأحوال المدنية ” تطلق خدمة جديدة لتفويض آخر لإنهاء إجراءاتك

عادل الحربي(صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن إطلاق خدمة ” فوض غيرك ” لجميع المواطنين؛ حيث تعمل على تسهيل تفويض شخص آخر بإنهاء إجراءاتك ومعاملاتك بالأحوال المدنية نيابة عنك، مثل استلام الهوية الوطنية وسجل الأسرة والتبليغ عن الواقعات المدنية ” زواج، طلاق، وفاة “.

وأوضحت ” الأحوال المدنية ” عن إجراءات التسجيل في الخدمة؛ حيث قالت أنه عليك تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية ” أبشر “، ومن ثم إرسال طلب التفويض، ومن ثم يتم قبول الطلب وإنهاء معاملتك؛ فيما تتيح إمكانية تحديد التفويض بمدة محددة، وإلغائه في أي وقت متى ما أردت ذلك.

ومن الجدير بالذكر، أن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود، كان قد دشن الأربعاء الماضي، خدمة التفويض الإلكتروني، حيث تتيح الخدمة كذلك للمواطنين الموجودين خارج المملكة تجديد هوياتهم الوطنية، من خلال تفويض شخص آخر عبر ” أبشر ” .