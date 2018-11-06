الجيش اليمني: هزيمة ساحقة للحوثببن في عدة مواقع وإنتهاء تطهير كل شبر قريبا

فهمي محمد(صدى):

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني المدعومة بالتحالف العربي تحرير ” مثلث عاهم ” ودخول مديرية حرض بعد وتحريرقرى مورية والتنابكة، والمشايبة، والقوابعة، والسوالمة وعدد من المواقع الاستراتيجية مما أسفر عن خسائر فادحة في صفوف ميلشيات الحوثيين الإنقلابية المدعومة من إيران .

ونجحت قوات الجيش اليمني صباح أمس الإثنين في تحرير منطقتي مورية والقفل، والتباب السود وعدد من المواقع الاستراتيجية المحيطة بمثلث عاهم التابع لمديرية حرض وعدد من المواقع الأخرى .

من جانبه أكد مصدر عسكري أن هذه الإنتصارات تأتي ضمن خطة عسكرية من ثلاثة محاور وتهدف إلى إستكمال تحرير مديريتي دمت وجبن بمحافظة الضالع وتطهير كل شبر من الأراضي اليمنية من الميلشيات الحوثية الإيرانية قريباً