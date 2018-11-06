مكاتب العقار غير الملتزمة بالتسجيل في ” إيجار ” تتجاوز 20%

عادل الحربي(صدى):

يقدم برنامج ” إيجار ” خدمات عديدة للملاك والمستأجرين من حفظ للحقوق وتسهيل وتيسير أعمال الوسطاء العقاريين، مما يرفع من الكفاءة التشغيلية لديهم ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لعملائهم ويزيد من العائد، ولكن على الرغم من ذلك هناك 20% من مكاتب العقار غير ملتزمة بالتسجيل فيه.

وفي السياق نفسه، أوضح مختصون عقاريون أن العزوف من التسجيل لبعض المكاتب يعود لإشكالات غير نظامية تعود لتك المكاتب من عدم نظامية البعض أو تدار بغير السعوديين؛ متوقعين في الفترة المقبلة انخفاض النسبة وزيادة أعداد المسجلين في البرنامج.

وفي سياق متصل، أكد برنامج ” إيجار ” التابع لوزارة الإسكان عن تجاوز عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لدى شبكة إيجار الإلكترونية 9 آلاف وسيط عقاري معتمد في جميع مناطق المملكة، كما أن هناك إقبالًا جيدًا من الوسطاء العقاريين في التسجيل والحصول على الاعتماد منذ إطلاقها خلال العام الجاري.