10 خطوات لحل مشاكل الانتفاخات تحت العين

أماني الغامدي(صدى):

من المشكلات الجمالية التي تؤثر على جمال البشرة، تلك الانتفاخات المزعجة التي تظهر تحت العين، التي تعطي مظهرا غير محببا، وتعطي سنا أكبر لصاحبته.

وتؤكد مي محروس خبيرة التجميل، أنه يمكن التخلص من انتفاخات تحت العين، من خلال معرفة السبب الحقيقي وراءها، لعلاجه، وكذلك باتباع بعض النصائح.

وتستعرض خبيرة التجميل، أسباب انتفاخ ما حول العين:

1- يعتبر السبب المباشر، هو قلة النوم وعدم الحصول على وقت كاف للنوم، مما يجعل هذه المنطقة منتفخة.

2- التعب والإرهاق والحالة النفسية، حيث يرسم على الوجه ملامح مميزة حيث يبدو شاحبا بعض الشيء.

3- كثرة البكاء، خصوصا البكاء قبل النوم.

4- التدخين.

5- الحساسية؛ التي تنتج بسبب التغير المفاجئ والسريع في حالة الجو من الدافئ إلى البارد، وأحيانا تكون أيضا من الأطعمة.

6- التقدم في السن، حيث ترتخي العضلات، وبذلك تظهر هذه الانتفاخات.

7- تراكم الدهون في الوجه، والنزول المفاجئ في الوزن.

وكشفت خبيرة التجميل مي طرق التخلص من هذه الانتفاخات :

1- أخذ مضاد الهيستامين.

2- وضع مكعبات الثلج على منطقة الانتفاخ، وهذه الخطوة لها تأثير كبير.

3- وضع شرائح الخيار على العينين، بما يقارب من 15 دقيقة إلى 30 دقيقة.

4- وضع أكياس شاي باردة، لدقائق معدودة، سواء أخضر أو شاي عادي.

5- الإكثار من شرب السوائل، بما لا يقل عن لترين في اليوم.

6- وضع كمادات بالماء البارد.

7- تجنب فرك العينين.

8- النوم بما لا يقل عن 8 ساعات.

9- وضع كريم العين يوميا صباحا ومساء، في حركات دائرية من الخارج للداخل؛ لتنشيط الدورة الدموية لمنطقة العين، وكريم العين حسب السن.

10- وضع كبسولات فيتامين E يوم بعد يوم، وذلك بوضع الزيت الذي بداخل الكبسولة.