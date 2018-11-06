بالصور.. سارة عبد العزيز.. أول مذيعة منوعات على التلفزيون السعودي

أماني الغامدي(صدى):

أصبحت الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز محط أنظاء الجمهور؛ كونها أول مذيعة منوّعات على التلفزيون السعودي؛ وذلك من خلال تقديمها برنامج ” نجم السعودية ” على SBC.

وعن التفاصيل، تقدم ” سارة ” أسبوعيًا البرنامج الغنائي؛ وذلك بعدما تركت عالم الأخبار والسياسة ومحطة MBC؛ من أجل التفرّغ لتقديم السهرات المباشرة من البرنامج.

حيث فاجأت إطلالتها المثير من مشاهدي التلفزيون السعودي الذين كانوا قد تابعوا إطلالة أول مذيعة أخبار تطلّ على الشاشة.

يُذكر أن سارة حاصلة على شهادة في السياسة والإتصال، وعملت في إحدى الشركات السعودية الكبرى قبل انتقالها إلى إمارة دبي؛ لتعمل مع مجموعة MBC حيث كانت تقدّم نشرة أخبار التاسعة.