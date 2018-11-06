العالم يراقب انتخابات التجديد النصفي بأمريكا

واشنطن(صدى):

يراقب العالم، اليوم الثلاثاء، الانتخابات النصفية الأمريكية، لتجديد جزء من أعضاء الكونغرس الأمريكي وحكام الولايات؛ حيث يرجع ذلك إلى سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي جاءت مختلفة عما سبقها من الإدارات بما أثارته من نزاعات ومخاوف.

ويعتبر العالم هذه الانتخابات استفتاءً على أداء إدارة ترامب، ومؤشرًا على نمو الشعبوية دوليًا؛ فيما هناك سبب ثالث، يتعلق بنموذج الديمقراطية الأمريكية، التي يشعر حلفاء واشنطن بأنه فقد جاذبيته، واستغلال الصينيين لذلك في الترويج لنظامهم السياسي كبديل.

ويتطلع كثير من الأوروبيين هناك بأن يعيد الناخبون الأمريكيون مجلس النواب على الأقل إلى الديمقراطيين، في محاولة للحد من سلطة ترامب؛ بينما أكد دبلوماسي أنه في حال حقق الجمهوريون نتائج إيجابية، فذلك يعني أن ترامب ليس ” مرحلة عابرة “، وذلك يعني أن واشنطن أصبحت في وضع لا يدفعها لمساعدة أوروبا في حال وقوع أزمات.