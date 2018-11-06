أمير تبوك يواسي أسرة سليم البلوي

محمود البلوي(صدى):

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك أسرة سليم مرزوق البلوي الذي انتقل الى رحمة لله بحادثة غرق .

وسأل سموه المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب والد الفقيد مرزوق البلوي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة الغير مستغربة والتي كان لها ابلغ الأثر في التخفيف من مصابهم سائلا الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.