بالفيديو.. احتفال أهالي القصيم بزيارة الملك فهد قبل 32 عامًا

سالم المطيري(صدى):

بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله – للقصيم المقررة اليوم الثلاثاء، نشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” ، مقطعًا نادرًا لزيارة الملك فهد -رحمه الله- للقصيم واحتفال الأهالي عام 1408 هـ.

وقد رافق الملك حينها -رحمه الله- كل من الملك عبدالله ،والملك سلمان ،وعدد من الأمراء.

يذكر أنه من المقرر أن يستهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، جولته المناطقية بزيارة تفقدية إلى منطقة القصيم، ويدشن خلالها عددًا من المشاريع التنموية.

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