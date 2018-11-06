تزوجت 20 مرة عرفيًا.. شاب يروي الأسباب التي دفعته لشنق شقيقته

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري في العشرينيات من عمره، على شنق شقيقته مستخدمًا ” إيشارب ” .

وبالتحريات تبين أن المجني عليها تزوجت 20 مرة زواجًا عرفيًا، وسبق وتم اتهامها في قضية آداب.

وباستجواب شقيق المجني عليها اعترف بأنه مرتكب الجريمة، وأثناء مثولة أمام النيابة قال: ” أنا بقالي 5 سنين بتعاير من أهالي المنطقة، ولقيت الفرصة أن اقتلها، كنت في زيارة عندها في شقتها، وقتلتها علشان أرتاح من المعايرة، قتلتها وأنا كنت بحبها، بعد الغداء دخلت هي تنام، الشيطان لعب في دماغي وقولت دي أفضل طريقة، دخلت شنقتها بإيشارب ” .

وأشار إلى أن شقيقته كانت قد هربت من المنزل لسوء معاملة والده لها، فكان دائم التعدي عليها بالضرب والتعذيب، ولم ينفق عليها.

وأوضح أنه علم من شباب المنطقة التي يسكنها أن شقيقته تعمل في الملاهي الليلية في شارع الهرم بمصر، قائلا: ” خلصت عليها، قتلتها وأنا مرتاح، الله يرحمها كانت حبيبتي ” ، مؤكدًا أنه قتلها دفاعًا عن الشرف.