الكويت.. تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية لسوء الأحوال الجوية

خالد الظفيري(صدى):

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأوقفت الخطوط الجوية الكويتية عملياتها في مطار الكويت حتى إشعار آخر، كما تم تعطيل العمل بالنظام الصباحي اليوم واعتباره عطلة رسمية، مع استمرار العمل بنظام الورديات.

وتشهد الكويت تقلبات جوية، وأمطارًا غزيرة ببعض المناطق، حيث تصدر وسم ” الكويت تغرق ” قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر.