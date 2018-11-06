الكويت.. تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية لسوء الأحوال الجوية
قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية نظرا لسوء الأحوال الجوية.
وأوقفت الخطوط الجوية الكويتية عملياتها في مطار الكويت حتى إشعار آخر، كما تم تعطيل العمل بالنظام الصباحي اليوم واعتباره عطلة رسمية، مع استمرار العمل بنظام الورديات.
وتشهد الكويت تقلبات جوية، وأمطارًا غزيرة ببعض المناطق، حيث تصدر وسم ” الكويت تغرق ” قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر.
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 36 دقيقة
الاهم تحفظ الكويت وأهلها 🌴
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2244 ] نشر منذ 20 دقيقة
اللهم اجعلها امطار خير على اخواننا بالكويت الشقيقة