بالفيديو.. ظلوا 4 ساعات يبحثون عن ساقه.. فنان كويتي يروي تفاصيل كيف فقد إحدى ساقيه

أماني الغامدي(صدى):

روى الفنان الكويتي سعود الشويعي ،تفاصيل الحادث الأليم الذي تعرض له وتسبب في فقدان إحدى ساقيه.

وأوضح الشويعي في تصريحات تليفزيونية، أنه كان يقوم بتصوير أولى حلقات مسلسله “ يوميات سعود ” وبعد انتهائه وخروجه من مقر التصوير صدمته سيارة ” فورد ” مسرعة.

وأشار إلى أن الحادث مر عليه 19 عامًا ولكنه مازال يتذكر كل تفاصيله، حيث ظلوا 4 ساعات ونصف بعد تعرضه للحادث يبحثون عن ساقه في كل مكان حتى وجدوها أسفل شقيقه الذي أصيب معه بالحادث.

ولفت إلى أنه حتى الآن لا يوجد تفسير منطقي لسبب قطع ساقه إلا أنه قضاء وقدر.