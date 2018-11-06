حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً للأمطار الرعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (الشرقية، حفر الباطن، القيصومة، القصيم، الحدود الشمالية، حائل، الجوف، الرياض، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، فيما يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وشمال ووسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.