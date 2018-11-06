يمنع تساقط الشعر.. أبرز فوائد البطيخ للجمال والرشاقة

لندن(صدى):

لا تعرف كثير من النساء أن البطيخ يعد من الأغذية ذات الفائدة الكبيرة للبشرة والشعر والجلد.

وعادة ما تلجأ النساء للبحث عن الوصفات والأغذية الطبيعية التي تحافظ على جمال بشرتها ،وحماية شعرها من التلف، وغيرها.

ويساعد البطيخ بشكل كبير على ترطيب البشرة ويمنع جفافها، بسبب كمية الماء المرتفعة فيه، وهو ما يؤدي بدوره إلى منح البشرة نعومة كبيرة تشبه إلى حد ما بشرة الأطفال.

كما يوفر أكل البطيخ نموا صحيا لفروة الرأس ويحفز نمو الشعر من خلال مساعدته في تكوين مادة الكولاجين التي تعتبر حيوية للغاية لنمو الشعر بشكل صحي.

والبطيخ غني بفيتامين ” ج ” ، ما يضمن لك كريات دم حمراء محملة بكمية كافية من الأكسجين، وهو ما تحتاجه فروة الرأس كي تتمتع بصيلات الشعر بصحة جيدة ومنع تساقط الشعر.

ويحتوي البطيخ على فيتامين ” أ ” بكميات وفيرة، الذي يقلل الإفرازات الدهنية التي تتسبب في ظهور حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء.

كما ينصح الخبراء بفرك البشرة بعصير البطيخ الطبيعي الممزوج بالملح، لما له من أثر لطيف عليها.