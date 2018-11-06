في عيد ميلاده الـ 58.. تعرف على أبرز المحطات في حياة رابح صقر

أماني الغامدي(صدى):

تحل اليوم الذكرى الـ 58 لعيد ميلاد الفنان رابح صقر، حيث ولد في السادس من نوفمبر عام ١٩٦٠م.

وأطلق صقر أول ألبوماته في عام ١٩٨٢م ، بعنوان ” يا نسيم الليل ” والذي ضم ٦ أغنيات باللغة العربية الفصحى.

وكون ثنائي ناجح في منتصف الثمانيات مع الشاعرة هتان، وذلك من خلال ألبوم ” أنا والليل والقمره ” .

ويعتبر صقر أول مغني خليجي يغني باللهجة العراقية في أغنية ” شوف إيش سوي ” ، كما لحن أوبريت ” يادار ” الذي شارك فيه ٢٢ فنان، وذلك بعد أزمة الخليج.

وفي منتصف التسعينات، أشرف موسيقيًا على عدد من الألبومات الفنية لعدد من الفنانين المشاهير منهم عبادي الجوهر، وعبدالكريم عبدالقادر، والفنانة رباب.

وتوقف صقر عن الغناء لخمس سنوات بعد ألبوم ” رابح ٩٦ ” ، ولكنه استمر في التلحين والإشراف الموسيقي على العديد من الفنانين في الخليج والعالم العربي، وعاد للغناء في عام ٢٠٠٢، بطرحه ألبوم ” رابح ٢٠٠٢ ” ، والذي ضم ١٣ أغنية.

كُلف من اللجنة المنظمة لمهرجان ” الجنادرية ” بتلحين أوبريت ” الجنادرية 22 ” تحت عنوان ” أرض المحبة والسلام ” ، وضم ٨ لوحات، وشارك في غنائه فنانين محمد عبده، وعبادي الجوهر.

كما غنى ولحن أغنية ” يا سعودي ” وهي الأغنية الرسمية للأخضر في نهائيات كأس العالم في روسيا ٢٠١٨.

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