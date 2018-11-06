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ما قاله رابح صقر في يوم ميلاده

ما قاله رابح صقر في يوم ميلاده
أماني الغامدي(صدى):

يحتفل الفنان رابح صقر، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده، الثامن والخمسون.

وقال صقر في تغريدة له عبر : ” تويتر ” : ” كل عام وأنتم احبتي ، و شكراً لكل من هنأني بذكرى يوم ميلادي و أوعدكم بميني البوم شتوي قريباً ” .

وتصدر وسم ” ميلاد الموسيقار رابح صقر ” قائمة الأكثر تداولا بالمملكة، إذ انهالت تهنئات ومعايدات الجماهير عبر الوسم.

يذكر أنه في يونيو الماضي، غنى رابح صقر ولحن أغنية ” يا سعودي ” وهي الأغنية الرسمية لمنتخب السعودية الذي شارك في نهائيات كأس العالم في روسيا ٢٠١٨.


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