بالفيديو.. الاعتداء على مواطن لحظة اكتشافه لعمالة يحرقون الإطارات شرق جدة

نايف السالم(صدى):

قال مواطن إنه تعرض للاعتداء من قبل مجهول، أثناء تصويره مقطع فيديو لعمالة يحرقون الإطارات شرق جدة، ليمنعه من التصوير.

وكان المواطن قد قرر الذهاب إلى موقع الحرائق المجهولة بشرق جدة، بعد معاناة الأهالي من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة بشكل يومي، ليكتشف افتعال العمالة للحرائق بالإطارات للاستفادة من بقايا الحريق من أسلاك ومعادن.

يذكر أن عددًا من أهالي أحياء شرق جدة قد تأذوا من روائح وأدخنة الحرائق التي يقوم بإشعالها مجهولون، يقطنون بعيدًا عن العمران، ما يسبب مشكلات صحية لمصابي الربو، وخصوصًا الأطفال.