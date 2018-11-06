بالفيديو.. النفيعي: ” منافسي الأول هو الهلال.. وكنت أرى النصر منافس شرس لكن الآن لا “

طلال الغامدي(صدى):

أكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد النفيعي، أن منافسه الأول في الدوري هو نادي الهلال فقط.

وقال النفيعي خلال لقائه ببرنامج ” صدى الملاعب ” منافسي الأول في الدوري هو نادي الهلال ، قبل يومين كنت أرى النصر منافس شرس لنا لكن الآن لا ” .

وأضاف : ” أي واحد بينافسني لازم يتقدم للمركز الأول عشان اشوفه ،الآن ما اشوف غير الهلال ” .

وتابع : ” نحتاج لعودة الاتحاد للمنافسة ولكنه الآن بعيد تمامًا بسبب قلة التوفيق ” .