بالفيديو.. النفيعي: ” منافسي الأول هو الهلال.. وكنت أرى النصر منافس شرس لكن الآن لا “
أكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد النفيعي، أن منافسه الأول في الدوري هو نادي الهلال فقط.
وقال النفيعي خلال لقائه ببرنامج ” صدى الملاعب ” منافسي الأول في الدوري هو نادي الهلال ، قبل يومين كنت أرى النصر منافس شرس لنا لكن الآن لا ” .
وأضاف : ” أي واحد بينافسني لازم يتقدم للمركز الأول عشان اشوفه ،الآن ما اشوف غير الهلال ” .
وتابع : ” نحتاج لعودة الاتحاد للمنافسة ولكنه الآن بعيد تمامًا بسبب قلة التوفيق ” .
ماجد النفيعي: الهلال هو منافسي الآن على لقب الدوري ولا يوجد غيره#صدى_الملاعب@Nefaie_Majed pic.twitter.com/oBzLCwWSDu
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) November 5, 2018
ابو داري[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماجبت جديد
الهلال الاهلي منافسة على الدوري واضحة من الصيف
الاتحاد والنصر والشباب ضعف العنصر المحلي لا يجعل لهم القدرة على المنافسة
بينما الهلال والاهلي يمتلكون اللاعب السعودي المحلي الجيد