أمن الطرق ينبه مستخدمي طريق الساحل القديم بمكة المكرمة لوجود سيول

نايف السالم(صدى):

وجّه أمن الطرق، تنبيه إلى مستخدمي طريق الساحل القديم بمنطقة مكة المكرمة بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.

وأوضح في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أن هناك سيول منقولة جنوب محافظة الليث؛ لذا يجب توخي الحذر أثناء القيادة.

وكان أمن الطرق، قد أصدر 8 توجيهات للقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار تقي من الحوادث، تضمنت:تهدئة السرعة، استخدام المساحات والتأكد من سلامتها، التأكد من سلامة الإطارات والمكابح، ترك مسافة آمنة، استخدام الأنوار، البعد عن تجمعات المياه، التقيد بالتعليمات والأنظمة المرورية، التوقف في مكان آمن في حال اشتداد الأمطار.