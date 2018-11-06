بالصور.. انهيار التربة بحي القلت بسبب الأمطار الشديدة بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهدت محافظة الطائف، اليوم الإثنين، انهيار التربة في حي القلت، مما أدي إلى إغلاق أحد مداخل الحي، الأمر الذي شكل خطر على منزل مهدد بالانهيار مابين لحظة وأخري، وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة بالفترة الأخيرة.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، صورًا لأنقاض انهيار التربة بحي القلت والتي ما زالت باقية على أحد الطرق، مما دفع الجهات المعنية لإغلاق الطريق بحواجز خرسانية حافظًا على سلامة مرتاديه.

فيما شكل الانهيار خطر كبير على أحد المنازل؛ حيث انجرف جزء من التربة تحت المنزل، وتعاملت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة لسلامة ساكنيه.