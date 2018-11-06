مختصون عقاريون : دمج الأراضي البيضاء بالنطاق السكني أسهم في استقرار السوق العقاري

نايف السالم(صدى):

أوضح مختصون عقاريون، اليوم الإثنين، أن إدخال الأراضي البيضاء في النطاق السكني، أسهم بدور كبير في استقرار السوق العقاري الذي وجد مساحات كبيرة قابلة للتطوير بصورة أسرع من أراض جديدة.

وأكدوا المختصون على أن المشاريع التي تم تطويرها في تلك الأراضي تعتبر إضافة كبيرة لكل جهود التطوير العقاري ودعم الأسعار بما يجعل الخدمات العقارية في متناول اليد.

وقالوا أن المشاريع التي تم تطويرها في الأراضي البيضاء خلال العام الأول من تطبيق الرسوم كانت مؤثرة في الخريطة العقارية.

وأشاروا إلى أنها مؤثرة أيضًا في توفير معروض مناسب يتوقع أن يكون أكثر فائدة في المستقبل.