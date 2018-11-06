بالصور.. طالبات يعلقن وسط مستنقعات الوحل في ثادق بالرياض

علي القحطاني(صدى):

أظهرت صور سيارة معلقة وسط مستنقعات الوحل والطين التي تشكلت بفعل الأمطار في محافظة ثادق، وهي تنقل طالبات إلى الرياض.

وتدخلت الجرافات لفتح الطريق وإنقاذ الفتيات من خارج السيارة التي كانت تنقلهن، وقد غاصت أقدامهن في المستنقعات انتظارًا لإخراجهن من المنطقة.