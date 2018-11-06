واقعة غريبة .. دمية تحضر جلسة داخل برلمان نيابة عن وزير

تونس(صدى):

قام النائب عن كتلة نداء تونس عماد أولاد جبريل بحركة احتجاجية على عدم حضور وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي بوضع دمية على الكرسي الذي كان مخصصا له داخل البرلمان.

وكان وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي قد تغيب صباح اليوم للمرة الثانية عن جلسة مساءلة في البرلمان .

وأوضح عماد أولاد جبريل إن الوزير أوقف في المرة الماضية جلسة كاملة لأنه لم يكن يريد أن يطرح عليه أسئلة واليوم صباحا قام بالاعتذار عن الحضور بعد أن أجبره على قطع مسافة 260 كلمتر على حد قوله.

وأضاف النائب أن ما قام به الوزير يسمى استهتارا مشيرا إلى أن مجلس النواب له سيادة .