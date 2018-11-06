محمد صلاح يحتل مركز متقدم قبل ميسي ورونالدو كأغلى لاعبي العالم

نواف السالم(صدى):

نشر موقع CIES الشهير، والمهتم بالقيمة السوقية والشق الاقتصادي لنجوم كرة القدم، اليوم الإثنين، قائمة بأغلى لاعبي كرة القدم في الوقت الحالي، عبر العالم.

واحتل النجم المصري محمد صلاح مركز متقدم ، حيث احتل المركز الرابع في الترتيب، قبل نجوم ميسي ورونالدو، لاعب كقيمة سوقية في العالم 173 مليون يورو.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي في صدارة الترتيب، بقيمة مالية وصلت إلى 216.5 مليون يورو، ثم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام بقيمة 197.3مليون