بالفيديو.. كهنة يجلدوا أكثر من 5 آلاف امرأة لتخلصهم من الأمراض والأرواح الشريرة

نيودلهي(صدى):

اصطف أكثر من خمسة آلاف امرأة مرتكزين على ركبتهن على الطريق في أحد شوارع الهند، حسبما أظهر مقطع فيديو، وسط قيام مجموعة من كهنة معبد بجلدهم بقسوة، اعتقادًا منهم أن تلك الطقوس الغريبة تطرد الأرواح الشريرة وتشفي الأمراض.

يذكر أن هذا الاحتفال يقام كل عام ويسمى بمهرجان ” فيجاياشاشمي ” ، حيث يقدم الأطفال والنساء بمحض إرادتهم تطوعًا للجلد، لتخليصهم من الأروح الشريرة كما يزعمون، ويتم جلدهن واحدة تلو الأخرى حتى لا يشعرن بالألم فترة طويلة.