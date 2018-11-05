عماد الدين أديب يجلد ” المديفر ” .. ويؤكد: السعودية ليست جمهورية الموز

علي القحطاني(صدى):

استنكر الإعلامي المصري عماد الدين أديب، حوار الإعلامي عبدالله المديفر معه، حيث سأله الأخير عن السينما وغيرها، متهمًا إياه باتخاذ أسلوب الإثارة في الحوار.

واستضاف ” المديفر ” مساء اليوم، الإعلامي المصري في برنامج ” في الصورة ” ، حيث قال ” أديب ” لـ ” المديفر ” : ” يا أخي ـنا أتمنى إنك تسألني عن الظروف التي تمر بها المملكة بدل السينما وغيرها ” ، وكرّر الحديث في آخر الحلقة مرة أخرى.

وتحدث ” أديب ” عن قضية الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدًا أنها ” بكل المقاييس جريمة ارتكبت ضد إنسان نتفق أو نختلف معه، وكلنا متفقون على إدانتها بدء من مليك هذه البلاد ” .

وأضاف : ” المأساة أن قضية خاشقجي تمت في توقيت غير مواتي لظروف السعودية والمنطقة والعالم، توقيت يصفّ في محاولة استغلال هذه الأزمة لابتزاز المملكة ” .

واستطرد : ” السعودية ليست جمهورية من جمهوريات الموز، ولو غيرت العملة التي تتعامل بها في النفط من الدولار انقلب الأمر في البورصات العالمية ” ، مضيفًا : ” لا يجب أن نتصور أن أمريكا ستقف فقط مع السعودية، بل سترى مصالحها مع قطر وتركيا، و أردوغان لن يقدر العلاقات وسينظر لمصالحه ” .

وتابع : ” محاولة الاغتيال المعنوي لسمو الأمير محمد بن سلمان بالاتهام المباشر في قضية خاشقجي هو استهداف للمشروع الإصلاحي الجديد في السعودية، وهو الذي ينقل المملكة للعصر الحديث ويرفض عمليات التخريب للمنطقة ” .

وتطرق للحديث عن قطر، قائلًا : ” الخطايا القطرية تجاه المملكة و الإمارات وصلت لمرحلة شخصية هدفهم فيها إزاحة محمد بن سلمان و محمد بن زايد من السلطة، وهذا أكبر من حلم، لأن هذان الشخصين أهم بكثير مما يحدث في الدوحة ” .

وأشار إلى أن : ” المؤامرة على السعودية جاءت بعد حادث خاشقجي وليس قبله، ولهذا أحيي قرار الملك بالتحقيق مع المشتبه بهم، وأحيي الشعب السعودي الذي وقف خلف قيادته ودافع عن بلدها ” .

كما أشاد بالتفاف الشعب السعودي حول سمو ولي العهد، قائلًا : ” هكذا رأيت التفاف الشعب السعودي حول محمد بن سلمان.. من يحبه يحب المملكة ويحب المشروع الذي جاء به والده الملك سلمان الذي أعرفه منذ عام 1977، وسمعت منه الكلام عن ضرورة مشروع الإصلاح منذ عام 2003 ” .

وعن اليمن، تسائل : ” هل يعلم السعوديون كم دفعت السعودية من مايو 2015 وحى الآن مساعدات لدولة اليمن الشقيقة؟ ماذا يعرفون عن مشروع مسام؟ لماذا لا نبرز هذه الحقائق للناس في الداخل والخارج بدلا من محاولات دفع تهمة جرائم التحالف المزعومة في اليمن؟ ” .