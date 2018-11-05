سمو نائب أمير الرياض يقدم العزاء لأسرة الرويتع والعيبان

سعيد العجل(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة الرويتع والعيبان في وفاة والدة عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع هيا بنت عبدالله العيبان – رحمها الله – وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .

وأعربت أسرة الرويتع والعيبان عن شكرهم لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته, داعين الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .