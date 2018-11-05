ثورة عارمة لجماهير الهلال سببها استفتاء ” الصرامي “

ماجد محمد(صدى):

أثار الاستفتاء الذي دشنه الناقد الرياضي سعود الصرامي، اليوم الإثنين، عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، غضب الجماهير الهلالية.

وعلى الرغم من تصدر الهلال، جدول ترتيب دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين، برصيد 21 نقطة، بتحقيقه 7 انتصارات متتالية.

وجاء استفتاء الصرامي كالأتي: ” كم سيكون ترتيب الهلال في الدوري، بدون بلنتيات ؟ ” .

الثالث

الرابع

الخامس

الخامس مكرر

وردت ” الجماهير الغاضبة ” على الصرامي، مؤكدين على أن الهلال ” عرش شامخ ” ، ولا يتنازل عن الصدارة سواء ببلنتيان أو غيره.

فيما اعتبر آخريين ” الصرامي ” ، يركز مع ” الهلال ” أكثر من فريقه النصر، الذي فشل في الفوز في مباراتين متتاليتين، ويستعد لمواجهة هامة أمام مولودية الجزائر، في كأس زايد للأندية الأبطال.

ورأي الكثيرون أن تقنية الفيديو ” فار ” والحكم الأجنبي، أعاد الحق إلى الهلال، الذي كان يتعرض لظلم شديد طوال السنوات الماضية، بسبب الحكم المحلي.

ويذكر أن حكام المباريات، احتسبوا 8 ضربات جزاء لنادي الهلال، في سبع مباريات، نجح لاعبو الزعيم في تسجيل 7 منها، وأهدروا واحدة فقط.