أخطر عملية سرقة لامرأة تخفي ألماس في أحشائها

أبوظبي(صدى):

ذهب رجل وامرأة أسيويين الجنسية، إلى محل مجوهرات في دبي، مبدين رغبتهم في شراء حجر ألماس، وعند انشغال صاحب المحل عنهم، قامت المرأة بسرقة الحجر وبلعته لتخفيه في أحشائها، ثم فروا لجهة مجهولة.

واكتشف صاحب المحل اختفاء الحجر بعد ثلاث ساعات عن طريق مراجعة كاميرات المراقبة في المحل، وقام بإبلاغ الشرطة، التي تمكنت في أقل من 20 ساعة من استعادة حجر الألماس والقبض عليهما في ترانزيت جمهورية الهند بعد سفرهما خارج الدولة ومحاولتهما الهرب لموطنهما.

وتم إرجاعهما إلى إمارة دبي في أقرب رحلة، واستلمهم فريق عمل الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية الذي باشر في التحقيق معهما عن واقعة أخطر عملية سرقة أطلقت عليها صيد الماسة.