بالفيديو.. الحمدين يرسل ” القرضاوي ” إلى تركيا للحديث عن ” خاشقجي ” .. فانظر ماذا حدث؟
يواصل تنظيم الحمدين وإعلامه، حملتهم الممنهجة لتشويه سمعة المملكة، والنيل من مكانتها، مستغلين قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بتركيا.
وفي إطار هذه الحملة، فقد أرسل النظام القطري ذراع هام من أذرعه الإعلامية ومرتزقته الذي يلبي الإشارة منهم، وهو المصري يوسف القرضاوي، إلى تركيا للحديث عن ” خاشقجي ” واتهام السعودية اتهامات باطلة وأشياء أخرى تخدم حملتهم الإعلامية.
وفي مقطع فيديو التقط من الجمعية العمومية الخامسة لما يعرف بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والتي انعقدت في تركيا، تحدَّث ” القرضاوي ” عن ” خاشقجي ” إلا أن تلعثم في نطق اسمه وكأنه لا يتذكره أو أنه بالفعل لا يعرفه.
وكان ابني ” خاشقجي ” قد كشفا في لقاء شبكة ” سي إن إن ” الأمريكية، عن زيف إدعاءات بعض الوسائل الإعلامية القذرة التي تهدف للنيل من سمعة المملكة بعد أن وضع ” صلاح وعبد الله خاشقجي ” حداً لجميع المزايدات في أول ظهرر إعلامي لهما بالولايات المتحدة .
#دجال_الاخوان يوسف القرضاوي جاؤوا به من الدوحة الى تركيا ليتحدث عن قضية جمال خاشقجي ضمن حملة التشويه الخبيثة ونسوا أن يلقنوه اسمه pic.twitter.com/Xh21rNzLPj
— نايف المشيط (@nalmoshait) November 5, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57820 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههه ,,
,, مافلح القردوخان ، تبي تفلح انت ياالقرداوي ……………؟
,, خسئتم ايها الخونه ، خونة الإسلام والمسلمين ، اخزاكم الله واخرس السنتكم ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57820 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههه ,,
,, مافلح القردوخان ، تبي تفلح انت ياالقرداوي ……………؟
,, خسئتم ايها الخونه ، خونة الإسلام والمسلمين ، اخزاكم الله واخرس السنتكم ,, آمين ,,
ABO A7MD[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 54 دقيقة
ههههههههههههههههههه .
ذكرني بعادل امام ( شفئ ياراقل ) .
اخزاكم الله وأخرس السنتكم .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57820 ] نشر منذ 40 دقيقة
شاهت الوجوه ياابالسة وشياطين ولد آدم ,,
,, قبحكم الله واخزاكم .. لقد اجتمعتم على الزور والفجور ، خيب الله مساعيكم ,, آمين ,,