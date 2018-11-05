بالفيديو.. الحمدين يرسل ” القرضاوي ” إلى تركيا للحديث عن ” خاشقجي ” .. فانظر ماذا حدث؟

طلال الضوي(صدى):

يواصل تنظيم الحمدين وإعلامه، حملتهم الممنهجة لتشويه سمعة المملكة، والنيل من مكانتها، مستغلين قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بتركيا.

وفي إطار هذه الحملة، فقد أرسل النظام القطري ذراع هام من أذرعه الإعلامية ومرتزقته الذي يلبي الإشارة منهم، وهو المصري يوسف القرضاوي، إلى تركيا للحديث عن ” خاشقجي ” واتهام السعودية اتهامات باطلة وأشياء أخرى تخدم حملتهم الإعلامية.

وفي مقطع فيديو التقط من الجمعية العمومية الخامسة لما يعرف بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والتي انعقدت في تركيا، تحدَّث ” القرضاوي ” عن ” خاشقجي ” إلا أن تلعثم في نطق اسمه وكأنه لا يتذكره أو أنه بالفعل لا يعرفه.

وكان ابني ” خاشقجي ” قد كشفا في لقاء شبكة ” سي إن إن ” الأمريكية، عن زيف إدعاءات بعض الوسائل الإعلامية القذرة التي تهدف للنيل من سمعة المملكة بعد أن وضع ” صلاح وعبد الله خاشقجي ” حداً لجميع المزايدات في أول ظهرر إعلامي لهما بالولايات المتحدة .