بالصور.. صالح كامل معصوب العينين في أول ظهور له

نايف السالم(صدى):

كشف اجتماع الغرفة التجارية والصناعية بجدة، عن عودة ظهور رجل الأعمال ” صالح كامل ” في أحدث صورة له في وهو معصوب العينين بعصابة رمادية، مع وجود دعامة حول رقبته.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي شمل توقيع اتفاقية لدعم مركز المنشآت العائلية، بصفته رئيس بالغرفة التجارية والصناعية بجدة، بحضور وزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ” ماجد القصبي ” والدكتور ” غسان السليمان ” ، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور ” سامي العبيدي “، بمقر الغرفة بجدة.

هذا وقدم الشيخ ” صالح كامل ” ، استقالته عبر رسالة صوتية، خلال الاجتماع الـ27 لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة من رئاسة الغرفة، والذي أقيم في اتحاد الغرف الإندونيسي في جاكرتا، نظرًا لمروره بظروف صحية، ورشح النائب الأول، رئيس غرفة الإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية ” أحمد الوكيل ” ، لرئاسة الغرفة بدلا منه.