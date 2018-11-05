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بالفيديو.. خالد العطوي يحتفل ويرقص مع أهالي قريته بفوز الأخضر الشاب

بالفيديو.. خالد العطوي يحتفل ويرقص مع أهالي قريته بفوز الأخضر الشاب
نواف السالم(صدى):

احتفل المدرب خالد العطوي، مدرب المنتخب الوطني تحت 19 عامًا، مع أهالي بلدته في الأحساء، بعد تتويج الأخضر الشاب ببطولة كأس آسيا.

وأظهر مقطع فيديو متداولة، استقبال أهالي البلدة للمدرب ” العطوي ” ، وترديد الأغاني الوطنية، حيث احتفل ورقص معهم بالإنجاز القاري.

وتوج المنتخب الوطني الشاب تحت 19 عاما، بلقب كأس آسيا التي اختتمت في إندونيسيا، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب ” باكانساري ” أمس الأحد، وتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم للشباب، وذلك بقيادة المدرب خالد العطوي.

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