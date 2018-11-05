النصر يواصل استعدادته لمواجهة مولودية الجزائر الأربعاء القادم

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته اليوم الاثنين استعدادا لمباراة الفريق مساء الأربعاء أمام مولودية الجزائر.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم حضور رئيس النادي الأستاذ سعود آل سويلم ونائبه الأستاذ عبدالعزيز الجليل والمشرف العام على الفريق الأول الأستاذ عبدالكريم المنصور وأعضاء شرف النادي العميد فهد المشيقح والأستاذ عبدالرحمن الفارس .

والتقى مدرب الفريق دانييل كارنييو بالاعبيين قبل بداية التدريبات حيث أوضح لهم برنامج الفريق لمباراة مولودية الجزائر القادمة.

ركز كارنييو في بداية التدريبات على عدد من التدريبات اللياقة المتنوعة، وقسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات مجموعات تجري مناورة على كامل الملعب والثالثة تجري حول الملعب وتتبادل المجموعات الأدوار فيما بينهما.