بالفيديو.. مودل روز تهاجم المتطفلين: كل واحد ملقوف أنا بوصله رسالة ما يخصك

أماني الغامدي(صدى):

” كل واحد ملقوف (متطفل) أنا بوصله رسالة ما يخصك “، قالتها مودل روز، الفاشونيستا السعودية، معبرة عن تذمرها من تطفل بعض الأشخاص في حياتها الخصوصية.

وتابعت من خلال مقطع فيديو لها على تطبيق ” سناب شات “: ” أتعامل معهم بلطف ولكن في نفس الوقت أوصل لهم الرد بمعنى ما يخصك فيستحون ويمشون، يعني لما نقول لمتابعينا في السوشال ميديا شيء ما يخصكم، تقولون أنتم اللي معرضين حياتكم للشهرة ولتدخل الناس في حياتكم. ”

وأضافت: ” يعني صدق في ناس تدخل في أمور ما تعنيها بزيادة، مثل كام راتب زوجك، طب إنتي ليش تطلقتي، طب وإنتي إيش تسوين ويا زوجك في البيت، عرفتوا في خصوصيات بزيادة يعني عيب عيب. ”

واستطردت: ” قسمًا بالله صديقاتي أمور كتير ما أعرفها عنهم لأني ما اسأل، خلاص البنت اللي تبي تقول من غير ما تسألين هي تقولك المعلومات، لكن اللي ما تبي تقول مارح تقول حتى لو سألتي، فليش الواحد يعرض نفسه إنه الناس تشوفه ملقوف، مرة في ناس ملقوفة بزيادة، وأعتقد الكل متعرض لهذا الموضوع مرة، ليش ما تزوجتي أو ليش ما حملتي أو ليش ما تخرجتي أو ليش تطلقتي. ”