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بالفيديو.. يقظة رجل أمن تكشف مواطن حاول التمثيل بأنه أجنبي أثناء تصويره لعملية أمنية

بالفيديو.. يقظة رجل أمن تكشف مواطن حاول التمثيل بأنه أجنبي أثناء تصويره لعملية أمنية
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الإثنين، ملاحظة رجال الأمن لمواطن يقوم بتصويره عملية أمنية.

وأوضح الفيديو يقظة أحد رجال الأمن، الذي انهى تحايل مواطن حاول التمثيل بأنه أجنبي لايعرف اللغه العربية، ولكن رجل الأمن كشفه وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه.

ولم يتضح من الفيديو مكان الواقعة، حيث أكد بعض نشطاء التواصل الاجتماعي أنها في ” نجران ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه صارو مسخرة السنين

[ عدد التعليقات: 57820 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههههههههههههههههههههه ,,

,, جاتكم نيله بتبليله ,,

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