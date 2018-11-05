بالفيديو.. يقظة رجل أمن تكشف مواطن حاول التمثيل بأنه أجنبي أثناء تصويره لعملية أمنية
أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الإثنين، ملاحظة رجال الأمن لمواطن يقوم بتصويره عملية أمنية.
وأوضح الفيديو يقظة أحد رجال الأمن، الذي انهى تحايل مواطن حاول التمثيل بأنه أجنبي لايعرف اللغه العربية، ولكن رجل الأمن كشفه وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه.
ولم يتضح من الفيديو مكان الواقعة، حيث أكد بعض نشطاء التواصل الاجتماعي أنها في ” نجران ” .
اي شخص يسوي ظريف او يحاول يطقطق على رجل أمن انا اشوفه ناقص' هذا حاميك بعد ربك يابهيمه ماهو جزاه انك تخلي الناس تضحك عليه pic.twitter.com/2ZXhexwt9j
— Nawaf (@nano__sa) November 5, 2018
ssssssssssssssssssssssssss[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه صارو مسخرة السنين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57820 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههههههه ,,
,, جاتكم نيله بتبليله ,,