أب سوري يرثي طفله بقصيدة مؤثرة

دمشق(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، قصة مؤثرة لقصيدة كتبها أب سوري في رثاء طفله الوحيد والذي انتظر أن يرزقه الله به لمدة ثلاثين عام، وذلك عقب مقتله في قصف للطيران على بعض الأحياء والمناطق السورية والتي من ضمنها مسكن عائلة الطفل.

فيما شهدت الأبيات والتي عبرت عن حرقة قلب الأب إنتشارًا واسعًا وجاء فيها:

ياموت حدث قاتل ولدي

كيف قتل فرحتي للأبدي

ثلاثون عامًا كان أمنيتي

انتظرته والجمر في كبدي

ياموت ليت رصاصهم جاء

في قلبي ولم يصب محمدي

ثلاثون عاما أجهز له

ألعاب وثيابا نسجته بيدي

قتلوه فيها وصارت له

كفنا ياليته كفن جسدي

يارب يامن بعثت محمدا

رسولا كريما للحق يهدي

أحرق قلوب الظالمين وأفنهم

كما أحرقوا قلبي على ولدي .