تونس تتهم الأهلي المصري برشوة حكم نهائي أفريقيا.. و ” برزنتيشن ” ترد

نواف السالم(صدى):

على خلفية مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت بين الأهلي المصري والترجي التونسي، فقد اتهم فريق الترجي نظيره الأهلي برشوة الحكم الجزائري مهدي عبيد، الذي أدار المباراة.

وكان حكم المباراة قد احتسب ضربتي جزاء للنادي الأهلي، قيل إنهما غير صحيحتان، ما ساهم في فوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف؛ الأمر الذي اعترف به محللو مباريات كرة القدم في مصر وأكدوا أن المباراة شهدت أخطاءًا تحكيمية كارثية.

ونشرت وسائل إعلام تونسية، وثيقة تبين حصول الطاقم التحكيمي لمبارة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا، على رشوة من قبل إدارة نادي الأهلي المصري، كما أكد رئيس الترجي السابق سليم شيبوب أنه تلقى معلومات مؤكدة عن حصول الحكم على رشوة قبل المباراة.

وكانت الوثيقة عبارة عن خطاب مرسل من محمد كامل؛ رئيس بريزنتيشن، إلى محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي، لتأكيد تكفل الشركة بإقامة طاقم الحكام في مصر ومنحهم هدايا خاصة قبل اللقاء.

من جانبها، أكدت شركة بريزنتيشن الراعية للنادي الأهلي المصري، أن الخطاب ” مفبرك ” جملة وتفصيلًا ولا ينتمي إلى مخاطبات شركة بريزنتيشن سبورتس الرسمية، كما أنه لا يوجد أي حسابات للشركة على الإطلاق في البنك المذكور بالخطاب.

وأضافت في بيان لها، أن أي مخاطبات تتم بين الشركة وأحد شركائها أو الأندية والمؤسسات التي تتولى رعايتها، يكون ما بين المدير التنفيذي للشركة السيد عمرو وهبي، والمدير التنفيذي لأي مؤسسة، وفي حالة الأهلي فهو العميد محمد مرجان، فعليه فإن من حاول التلفيق بجعل المخاطبة بين السيد محمد كامل رئيس مجلس الإدارة والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خانه الذكاء تمامًا.