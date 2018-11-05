” سلامة النقل ” تكشف أسباب سقوط الطائرة الإندونيسية المنكوبة

جاكرتا(صدى):

كشفت هيئة سلامة النقل الوطنية في إندونيسيا، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة تتعلق بالطائرة الإندونيسية المنكوبة، التي سقطت في البحر.

وقالت الهيئة: إن مؤشر السرعة الجوية كان تالفا خلال آخر 4 رحلات للطائرة “ بوينغ 737 ماكس ” ، التي تحطمت الأسبوع الماضي.

وأضافت : أنه جرى اكتشاف التلف بعد تحميل البيانات من مسجل بيانات الرحلة، مضيفا أن الهيئة تستفسر من شركة بوينج والسلطات الأمريكية عن الخطوات اللازمة لمنع وقوع مشاكل مشابهة على هذا الطراز من الطائرات في جميع أنحاء العالم.