أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية‏‎

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر ، اليوم القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين ، في جلسة سموه المسائية .

‏‎‏‎وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، مشيداً سموه بالزيارة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – اليوم للمصابين في الحد الجنوبي الذين يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية ، منوهاً سموه بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية صادقة ، وماتنعم به من أمن واستقرار وطمأنينة انعكست أثارها على المواطن ورفاهيته .

وسأل سموه الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.

‏‎عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.