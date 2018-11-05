مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن عن وظائف شاغرة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

تتوافر وظائف صحية شاغرة للسعوديين في مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابعة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

على أن تكون الوظائف المتاحة تحمل المسميات التالية:

1- استشاري مساعد- أمراض النساء والتوليد.

2- استشاري مساعد- التصوير الطبي ” عدد وظيفتين. ”

3- فني أول العلاج التنفسي.

وأعلنت إدارة المستشفى، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا .