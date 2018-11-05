 بالفيديو.. حليمة بولند تتعرض للسخرية بسبب ” الغمازات الصناعية “

أماني الغامدي(صدى):

أجرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عملية تجميل جديدة غيرت من ملامحها، حيث رسمت غمازات اصطناعية مما عرضها للسخرية من قبل متابعيها.

وظهرت بولند عبر حسابها الخاص على تطبيق ” سناب شات ” خلال مقطع فيديو جديد بإطلالة مختلفة بعد خضوعها لعملية غمازات مصطنعة في خديها، وحاولت استعراض غمازاتها.

وحرصت حليمة بولند على اظهار الغمازات لمتابعيها بشكل واضح، الذين تفاعلوا مع شكلها الجديد، وانقسمت التعليقات بين من أعجب بالغمازات وأكدوا أنها زادها جمالاً، ومن اعترض عليها، واصفين اياها بالمصطنعة و”البلاستيك”.

يذكر أن بولند قد أعلنت مؤخراً عودتها لزوجها ووالد طفلتيها بعد انفصال دام لسنوات، ولم تكشف عن اي تفاصيل اخرى.

httpcv://youtu.be/kBWwgmuXXPI