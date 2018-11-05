بالصور.. إطلالات النجمات في ” مهرجان قرطاج ” .. وسميرة المقرون تسرق الأنظار

أماني الغامدي(صدى):

استقبلت تونس لأول مرة على مسرح الأوبرا الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان قرطاج السينمائي، وبسطت السجادة الحمراء ترحيبًا بالفنانين وصناع السينما من أنحاء العالم.

وحضر المهرجان عددًا من فنانات العرب اللاتي سرقن الأضواء، وبهرن الحضور والإعلام بإطلالتهن، ولعل أبرزهم الفنانة المصرية ليلى علوي، والفنانات التونسيات سميرة المقرون، رشا بن معاوية، وسهير بن عمارة، وعائشة بن أحمد.

يعرض المهرجان هذا العام 206 أفلام من 47 دولة ويشمل أربع مسابقات للأفلام الروائية الطويلة والروائية القصيرة والوثائقية الطويلة والوثائقية القصيرة، وتقام العروض في 19 قاعة في تونس العاصمة، إضافة إلى أربع قاعات في نابل وصفاقس والقصرين وسليانة، وبجانب العروض السينمائية ينظم المهرجان ندوات فكرية وعروضًا فنية وترفيهية في شوارع تونس العاصمة.