بالفيديو.. الدفاع المدني: تشكيل لجنة لسن قوانين تردع متهوري الأمطار

علي القحطاني(صدى):

قال اللواء حمود الفرج مساعد مدير الدفاع المدني للعمليات، اليوم الإثنين، إن المجازفة والتهور في مجاري الأودية أثناء السيول، وهطول الأمطار يشكل هاجسًا وخطر كبير للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأضاف ” الفرج ” ، في مداخلة هاتفية ببرنامج ” يا هلا ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، أنه أشبه بالانتحار، بل هو الانتحار بعينه، ومن يتعمدها كمن يشنق نفسه أو يلقيها من الأدوار العليا، وذلك لتضمنها على مخالفات ورواسب طينية تهدد الأرواح.

وأكمل ” الفرج ” ، أنه بالنسبة لسن التشريعات والقوانين فأنها ليست وليدة اللحظة، بل فنحن شكلنا لجنة لسَن العقوبات لردع متهوري الأمطار، ولكنها تاخذ بعض الوقت في الدراسة لحين يتم تطبيقها.