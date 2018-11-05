بالفيديو.. الدفاع المدني: تشكيل لجنة لسن قوانين تردع متهوري الأمطار
قال اللواء حمود الفرج مساعد مدير الدفاع المدني للعمليات، اليوم الإثنين، إن المجازفة والتهور في مجاري الأودية أثناء السيول، وهطول الأمطار يشكل هاجسًا وخطر كبير للمديرية العامة للدفاع المدني.
وأضاف ” الفرج ” ، في مداخلة هاتفية ببرنامج ” يا هلا ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، أنه أشبه بالانتحار، بل هو الانتحار بعينه، ومن يتعمدها كمن يشنق نفسه أو يلقيها من الأدوار العليا، وذلك لتضمنها على مخالفات ورواسب طينية تهدد الأرواح.
وأكمل ” الفرج ” ، أنه بالنسبة لسن التشريعات والقوانين فأنها ليست وليدة اللحظة، بل فنحن شكلنا لجنة لسَن العقوبات لردع متهوري الأمطار، ولكنها تاخذ بعض الوقت في الدراسة لحين يتم تطبيقها.
مساعد مدير الدفاع المدني اللواء حمود الفرج
القيادة في مجاري الأودية أثناء السيول وهطول الأمطار أشبه بالانتحار، بل هي الانتحار بعينه، ومن يتعمدها كمن يشنق نفسه أو يلقيها من الأدوار العليا، لذلك شكلنا لجنة لسَن عقوبات على متهوري الأمطار.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/HEOaTHNNKi
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 5, 2018
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