بالصور.. خطأ إملائي فادح لجامعة مصرية يثير موجة سخرية

القاهرة(صدى):

وقعت إدارة جامعة عين شمس بالقاهرة، في خطأ إملائي فادح، حيث كتبت على لافتة ” صنع بفحر في مصر ” بدلًا ” صنع بفخر في مصر ” .

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، الخطأ الذي وقعت في جامعة علم، متسائلين أين إدارة الجامعة وأين القائمين على المعرض الذي كانت اللافتة مرفوعة فيه.

وافتتح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض ” صنع بفخر في مصر ” والذي يقام للمرة الخامسة على التوالي بالجامعة، أمس الأحد.