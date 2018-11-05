بالصور.. خطأ إملائي فادح لجامعة مصرية يثير موجة سخرية
وقعت إدارة جامعة عين شمس بالقاهرة، في خطأ إملائي فادح، حيث كتبت على لافتة ” صنع بفحر في مصر ” بدلًا ” صنع بفخر في مصر ” .
واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، الخطأ الذي وقعت في جامعة علم، متسائلين أين إدارة الجامعة وأين القائمين على المعرض الذي كانت اللافتة مرفوعة فيه.
وافتتح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض ” صنع بفخر في مصر ” والذي يقام للمرة الخامسة على التوالي بالجامعة، أمس الأحد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57786 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههه ,,
,, لو كتبها لهم البواب ، مااخطأ فيها ,,
,, شلون مرّة على الجميع وباالبنط العريض …..تهاويل…..!!!
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ 1 ساعة
اييييه…فيه حاااقه….؟
حتعملوا من النوأطه أوبه…؟
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دهــر⏳[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 1 ساعة
عــاادي رصــاصة وحـدة فوق الحـاء تصيـر خـاء🔫🕳 وتُـحل المشكلة لاتنسـوا كاتـم الصـوت😅😅
abdul[ عدد التعليقات: 1471 ] نشر منذ 1 ساعة
همممممم….. خطأ مطبعي اكثر من كونه لغوي او نحوي. وبطبيعة الحال غير مقصود، ليس كالكتيب الصادر من القيادة العسكرية الامركية الذي يصف سكان المملكة المتأخرين بخليط دم زنجي الذين تم جلبهم كأرقاء من أفريقيا. شتان بين نسيان نقطة وافتراء علي اصلية السعودي العربي ابن القبائل والفخوذ والعوائل المشهورة، بل لازالت تحفظ عن ظهر غيب نسبتها إلي عدنان وقحطان وغيرهما.