آخر مستجدات مبادرة الدعم السكني لـ العسكريين وموعد إطلاقها

علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر مطلعة، آخر المستجدات في مبادرة الدعم السكني للعسكريين، حيث كشفت عن موعد إطلاقها والمزيد من التفاصيل عنها.

وأوضحت المصادر، أن المباراة أطلقت بشكل تجريبي وكانت تستهدف شراء الوحدات الجاهزة، مشيرة إلى أنه متوقع أن يتم إطلاقها رسميًا في 15 نوفمبر الجاري.

وأشارت إلى أنه إضافة إلى شراء الوحدات الجاهزة، فستكون المبادرة كذلك للبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي ولم يستفيدوا من دفعات ” سكني ” من قبل.

كما أكدت المصادر، إلى أن المبادرة ستحمل ميزة إضافية للعسكريين، عبارة عن القرض الإضافي الحسن الذي يصل في أقصاه إلى 140 ألف ريال.