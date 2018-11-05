مجموعة السنبلة تعلن عن 30 وظيفة شاغرة في 4 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

تتوافر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعويين في شركة مجموعة السنبلة لتصنيع المواد الغذائية، وذلك لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كلًا من الرياض، وجدة، والدمام، وأبها.

على أن تكون الوظائف المتاحة تحمل المسميات الآتية:

1- مشرف مبيعات في الرياض.

2-مشرف صيانة تكييف في جدة.

3- فني كهرباء في جدة.

4-مشغل آلة في جدة.

5- أمين المخزن عدد 3 وظائف في أبها.

6-مندوب مبيعات فان عدد 5 وظائف في الرياض.

7- فني ميكانيكي في جدة.

8- أمين المخزن في الرياض.

9- مندوب مبيعات فان عدد 5 وظائف في الدمام.

10-مندوب مبيعات فان عدد 5 وظائف في جدة.

11- مدير مستودع في جدة.

12-أخصائي معالجة بيانات المبيعات في الرياض.

13- أخصائي معالجة بيانات المبيعات في جدة.

14- أخصائي معالجة بيانات المبيعات في الدمام.

15- محاسب في جدة.

16-ممثل المنطقة في جدة.

وأعلنت المجموعة، أنَ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:https://career.sunbulahgroup.com