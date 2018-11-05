عروس تهرب من مسكن الزوجية بعد مرور 60 يوم

القاهرة(صدى):

أقدمت عروس مصرية على ترك منزل الزوجية بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية والهرب بعد مرور 60 يومًا من زواجها، وذلك بذريعة أنها لم تعد تحب زوجها ولا تريد أن تعيش معه، مماد دفع الزوج لتحرير بلاغًا بغيابها.

وتلقت أجهزة الأمن المصرية بمحافظة القليوبية، إخطارًا من رئيس فرع البحث الجنائى، بتحرير بلاغ من مواطن يدعى ” عبدالله. م ” مفاده قيام زوجته المدعوة ” ص. ع ” بترك منزل الزوجية بعد مرور شهرين على زواجهما، تاركه جواب له تعلل تركها المنزل بأنها زهقت منه، ولم تعد تحبه.

ومن جانبها حررت أجهزة الأمن محضر عن الواقعة، وتولت النيابة إجراء التحقيقات في الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة .