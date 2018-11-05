السفارة السعودية في الاردن تشارك بافتتاح اعمال قمة الصُلْب العربية ال13 في الأردن

سعيد العجل(صدى):

شاركت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الأردنية عمان اليوم، بافتتاح أعمال قمة الصُلْب العربية في دورتها ال13 ونيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي شارك سعادة المستشار غازي العنزي نيابة عن سموه، ينظم هذه المؤتمر الاتحاد العربي للحديد والصلب ويحمل عنوان “صناعة الصلب العربية ما بعد 2020 “، وبرعاية ماسية من اللجنة الوطنية للحديد والصلب بمجلس الغرف السعودية ، وبمشاركة كبار صناع الحديد فى الوطن العربي .

وأكد وزير الصناعة الأردني الدكتور طارق الحمورى، أن قمة الصلب تشكل مبادرة مهمة لمواجهة التحديات التى تواجه هذه الصناعة التى تشهد نمواً متزايداً.

وأضاف في افتتاح اعمال القمة، أن الصناعة تواجه العديد من المشاكل وتتأثر بشكل كبير بالأحداث السياسية والإجراءات الحمائية، مشيراً الى أن صناعة الصلب في الوطن العربي تساعد على توظيف نحو 15 % من إجمالى القوى العاملة ، بالإضافة الى مساعدته فى رفع معدلات النمو بشكل كبير.

من جهته، قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي ، ان المملكة تراهن على صناعة الحديد في عملية التحول الوطني الرامية الى تحقيق رؤية 2030 م، التي تهدف بدورها الى تطوير وتنويع مصادر الدخل غير النفطية.

ودعا الى استغلال موارد الوطن العربي الطبيعية، وكفاءاته المالية البشرية وتوجيهها وفق رؤية موحدة مشتركة من اجل الوصول الى التكامل الاقتصادي المنشود للوطن العربي، مؤكداً اهمية صناعة الحديد والصلب كونها صناعة استراتيجية، وجزء لا يتجزا من الامن الاقتصادي للدول والشعوب العربية.

واعلن عن استضافة المملكة للقمة القادمة ، موجهاً الدعوة لكل الاشقاء العرب للمشاركة في اعمال القمة 14.

كما شهدت فعاليات القمة حضور رئيس اللجنة الوطنية للحديد والصلب بمجلس الغرف المهندس رائد العجاجي وعدد من اعضاء اللجنة ، والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري.

وشاركت اللجنة في جناح اقيم على هامش القمة ضم العديد من مصانع وشركات الحديد والصلب الوطنية الممثلة لأعضاء اللجنة، حيث تبرز مكانة المملكة الرائدة ودورها الفعال في تطوير هذه الصناعة.

وخصصت على جدول اعمال القمة ، ورشة عمل خاصة عن صناعة الحديد والصلب فى المملكة تعقد غداً تحت عنوان “صناعة الصلب السعودية بين الحاضر والمستقبل”، وذلك لاهمية الدور الذى تلعبه المملكة في صناعة الصلب ورؤيتها المستقبلية الناجحة في هذه الصناعة.

ويشارك في القمة، نخبة من شركات الصلب العربية والاجنبية من منتجو حديد التسليح ومنتجو المسطحات وأنابيب الصلب وموردي المعدات التكنولوجي و الاستشاريين والمحللين وكبار المستثمرين.