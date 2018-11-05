بالصور.. ضبط أكثر من 20 شخص بعمارة سكنية لمحاكتهم مصنع كسوة الكعبة بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الإثنين، بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، من ضبط أكثر من عشرين شخص من الجنسية الآسيوية، داخل عمارة سكنية بحي العتيبية في مكة المكرمة، يقومون بحياكة كتابة الآيات القرآنية بالتطريز مشابهةً لمصنع كسوة الكعبة المشرفة.

وداهمت ” بلدية العتيبية ” بمكة المكرمة ، عمالة بداخل عمارة سكنية وحوش به غرف شعبية قديمة تقوم بحياكة كتابة الآيات القرآنية بالتطريز مشابهة لمصنع كسوة الكعبة، وقامت بضبط أكثر من 20 رجلًا وامرأة وطفل تم تسليمهم جميعًا للضبط الإداري، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وفي هذا الإطارصادرت ” البلدية ” ، 18 ماكينة خياطة، و5 ماكينات تطريز، و3 ماكينات تركيب أزرار، و6 ماكينات قص، و10 لفات قماش أبيض، و30 بالة من قماش ثوب الكعبة الثقيل، حيث تقدر كل بالة بـ30 مترًا.

وتمت مصادرة 80 قطعة من الأقمشة مكتوبة عليها آيات قرآنية، و200 لفة مكر قصب، و300 خيوط ملونة، وطاولتين كبيرتين، و5 كراتين عباءات نسائية متنوعة.