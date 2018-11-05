حالة الطقس المتوقعة غدًا في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، إذ تتوقع أن يستمر هطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويشمل المناطق التالية: ” الشرقية خاصًة الأجزاء الشمالية منها (حفر الباطن-القيصومة)، والقصيم، والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض، وأجزاء من منطقة حائل، والحدود الشمالية، والجوف.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية “، على مناطق: ” جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية، ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.

كما تتوقع الأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية، والمرتفعات الجنوبية الغربية، وشمال ووسط المملكة.