التجارة تشهر بمرتكب مخالفة تصريف 255 طن رز فاسد بالدمام

علي القحطاني(صدى):

شهرت وزارة التجارة بمرتكب مخالفة تصريف 255 طن رز فاسد مليء بالحشرات في أسواق الدمام، وتخزينها بمستودع غير مرخص بطريقة بدائية مخالفة لاشتراطات تخزين السلع الغذائية.

وتضمّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال وإغلاق المقر المخالف، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار احبطت تصريف 255 طن رز فاسد مليء بالحشرات في أسواق الدمام ومصادرة 6 الاف كيس، بسبب تفشي سوسة الأرز واليرقات في جميع الكميات، كما لوحظ افتقاد المقر المعد للتخزين للاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة العامة وعدم وجود ترخيص للمقر.